La qualité de l'eau du lac des Nations de Sherbrooke s'améliore

Impossible de savoir si la baignade sera un jour permise dans le lac des Nations de Sherbrooke, mais une chose est certaine : la qualité de l'eau s'est considérablement améliorée depuis 2016.

Un suivi plus rigoureux depuis deux ans, jumelé à des efforts de la Ville de Sherbrooke, de la Direction de la santé publique de l'Estrie, de l'École de ski nautique Jean-Perreault et du ministère de l'Environnement ont permis d'en arriver à ce constat.

Selon la Dre Isabelle Samson, spécialiste en santé publique et médecine préventive, il faudra un suivi d'encore quelques années avant de pouvoir autoriser la baignade sur ce plan d'eau.

« Le ski nautique est implanté, on le poursuit et on surveille la qualité de l'eau. On a un système rapide de réponse avec l'École de ski nautique si jamais l'eau est de mauvaise qualité. Dans quelques années, on verra comment progresse la qualité de l'eau », explique celle qui est aussi médecin-conseil à la Direction de la santé publique de l'Estrie.

Le lac des Nations est assez sécuritaire. C'est le plan d'eau probablement le plus surveillé au Québec. Dre Isabelle Samson, spécialiste en santé publique et médecine préventive et médecin conseil à la Direction de la santé publique de l'Estrie

L'École de ski nautique Jean-Perrault en écope

En 2016, le club de ski nautique avait dû annuler ses activités 21 fois en raison d’une cote D ou d’une fermeture préventive causée par de fortes pluies. L'année dernière, le nombre de jours de suspension avait été trois fois moins élevé, mais ces inconvénients ont coûté cher à l'organisation.

Les pertes en argent n'ont pas été chiffrées, mais le président du club, Antoine Larkin-Turgeon, estime qu'elles s'élèvent à plusieurs milliers de dollars. Le nombre d'adhésions a beaucoup diminué au cours des deux dernières années.

Il se dit soulagé que la qualité de l'eau s'améliore. « Les résultats sont meilleurs, on espère que les gens vont revenir. Ça affecte toute la planification des activités, par exemple si on veut tenir des compétitions majeures. C'est très difficile en ce moment parce que s'il pleut, on est obligés d'annuler des compétitions », explique-t-il.

Le lac étant situé en zone urbaine, il est exposé à plusieurs sources de contamination. Sa localisation en fait également un lieu très fréquenté par la population sherbrookoise. C’est pourquoi la Ville a adopté un suivi plus élaboré de la qualité de l’eau depuis 2016.

Cette première année de suivi s’était caractérisée par de nombreuses cotes D qui ont eu pour conséquence de réduire les usages possibles, plus particulièrement le ski nautique.

La Ville de Sherbrooke affirme que la collecte des données se poursuivra en 2018.