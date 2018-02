La relève se taille une place au Grand Prix de Valcourt

La 36e édition du Grand Prix de Valcourt bat son plein. Les amateurs de motoneiges ont de quoi se mettre sous la dent : neuf sports de glisse sont présentés cette année. Tous les regards seront tournés vers une jeune pilote de la région qui s'est taillé une réputation enviable sur le circuit nord-américain.

Une sportive de la relève à surveiller a foulé le mythique parcours de snocross : Megan Brodeur, originaire de Coaticook.

La jeune femme de 17 ans est actuellement première au classement nord-américain.

« Il n'y a rien qui peut battre l'adrénaline que ce sport m'apporte! », s'est exclamée l'étudiante du Cégep de Sherbrooke.

Le public au rendez-vous

Outre la course sur ovale, l’évènement sportif met aussi en vedette des courses de VTT en simple et en double, en plus des courses de snocross.

Le Grand Prix de Valcourt attire chaque année plus de 25 000 amateurs de motoneige. Les organisateurs pensent même battre un record de fréquentation pour la journée de samedi.

On a un achalandage monstre, on a beaucoup de gens. Avec une température qui est clémente comme ça le monde sort et vient nous voir, c’est ce qu’on souhaitait. Donald Lemay, président du Grand Prix Ski-Doo de Valcourt

Les neufs discipline sont présentées sur le circuit Yvon Duhamel du 9 au 11 février.