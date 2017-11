La Ruche Estrie innove avec des boîtes cadeaux surprises pour Noël

La plateforme de financement participatif La Ruche Estrie lance une campagne mettant en valeur des produits estriens. Des boîtes surprises, vendues à un coût variant entre 30 et 500 $, mettent en valeur des produits et des services issus d'artisans, de commerçants et d'artistes locaux qui ont choisi La Ruche comme solution de financement sont offertes sur le site de la plateforme.

Nn texte de Geneviève Proulx

« On a décidé d'aller plus loin. Ce qu'on propose pour Noël ce sont des produits de l'ensemble des promoteurs qui ont fait affaire avec nous et qui le feront cette année. L'idée était de mettre en valeur ces promoteurs et permettre à des gens qui ne vont pas les découvrir naturellement de pouvoir les connaître à travers leurs produits et services », explique la directrice de La Ruche Estrie, Véronique Vigneault.

Principalement, les boîtes contiendront des produits culturels, agroalimentaires et touristiques. Certains des 53 ambassadeurs de la Ruche ont également accepté d'offrir des biens et services pour bonifier les boîtes-cadeaux. « Il y a des billets pour le Centre culturel, des livres de David Goudreault autographiés, le sirop d'érable vieilli en baril de chêne de l'entreprise Westley. Il y a aussi des artistes comme Adèle Blais et Deborrah Davis qui offrent de petits produits. La jeune artiste de La Voix Junior, qui habite ici en Estrie, Lee-Anne Viens qui lance un disque de Noël qui participe aussi. Quoi de mieux que de recevoir un disque de Noël dans une boîte de Noël? », ajoute Mme Vigneault.

Ainsi, pour 30 $, les gens peuvent s'attendre à recevoir des produits et services de Kin Impact, d'Herbes Orford et de Deborah Davis. Dans la boîte vendue 250 $, on retrouve des produits et services de Kin Impact, Herbes Orford, Deborah Davis, Le Module Parkour, Ariane Deslions, David Goudreault, Pizzicato, Parc de la gorge de Coaticook, Westley, Centre culturel de l'Université de Sherbrooke, Anh Minh Truong et Choco-là.

La Ruche Estrie souhaite vendre pour 10 000 $ de boîtes cadeaux au cours des 30 prochains jours. « L'argent sert à acheter les produits et services des promoteurs. Le but est de les encourager. C'est une initiative locale. Ça ne s'est jamais fait ailleurs [dans les autres sections de La Ruche du Québec]. » Si jamais des profits se dégageaient de cette campagne, ils serviront à aider les futurs entrepreneurs qui voudront réaliser leur projet par l'entremise de La Ruche Estrie.

Depuis l'arrivée de la plateforme en Estrie, il y a six mois, dix projets ont réussi leur campagne et ont ramassé un total de 100 000 $ grâce à près de 1000 contributeurs.