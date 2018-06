La santé des Estriens sera étudiée cet été

Plus de 10 000 adultes seront sondés de la région au cours des prochains mois par la Direction de santé publique de l'Estrie. Cette enquête servira à éclairer les décideurs du réseau de la santé dans leur prise de décisions.

Une dizaine de thématiques seront abordées dans cette enquête dont la maladie de Lyme, la consommation d'alcool et de cannabis, l'accès aux services de santé, le développement scolaire et global des enfants, le temps passé sur les écrans, le sommeil et la gestion du stress, etc.

Une trentaine de chercheurs analyseront les données recueillies et pourront décrire l'ampleur de plusieurs phénomènes liés à la santé tant à l'échelle régionale que locale.

Les premiers résultats sont attendus au début de 2019.

Les gens seront contactés par téléphone ou par internet de façon aléatoire.

C'est la deuxième fois que la Direction de santé publique organise ce genre d'enquête de santé populationnelle.