La troupe Artifice... pour une dernière fois

Après 11 années de production théâtrale, le rideau tombera samedi soir sur la troupe Artifice. Pour la dernière représentation de son histoire, elle présentera Sandrillon, une adaptation de la pièce de Joel Pommerat.

Présente au centre-ville de Sherbrooke, la troupe de théâtre social a permis au fil des années à 130 jeunes adultes d'expérimenter le théâtre, d'y trouver un lieu où prendre la parole et de s'accomplir.

« Les gens sont capables de faire des projets positifs, ils ont leur place. Vraiment, ça eu un impact positif, ça reste dans leur vie », explique la fondatrice de la troupe et travailleuse sociale Stéphanie Grenier.

En moyenne, les participants restaient au sein du groupe l'équivalent de trois années. « C'était un groupe ouvert, on priorisait la mixité sociale. On faisait un projet ensemble et non juste avec des gens qui ont des difficultés. On est tous des êtres humains avec un besoin de créer. C'était un espace de liberté et de création », ajoute-t-elle.

Toutefois, le temps était venu pour l'équipe de se renouveler.

« D'autres projets créatifs vont naître, mais ça reste que le théâtre et l'art sont importants au centre-ville. »

C'est sûr que c'est un deuil. Après 11 ans de bénévolat, on veut essayer de nouvelles formules. Stéphanie Grenier, travailleuse sociale

À l'habitude, la troupe écrivait elle-même la pièce et la jouait au bout de huit mois de travail. Mais pas cette fois-ci. Elle a plutôt eu envie de jouer un conte et le choix s'est arrêté sur Sandrillon de l'auteur français Joel Pommerat. Une version adaptée du grand classique Cendrillon.

« L'auteur amène le deuil avec la mort de la mère de Sandrillon ou Sandra. On voit qu'elle pense souvent à sa mère. Un peu comme quand un deuil occupe notre esprit. Alors, c'est comment les personnages vont jouer avec ça. On peut voir la belle-mère, les soeurs, les petites souris. On revoit les personnages du conte original », explique Stéphanie Grenier.

Pour ses trois dernières représentations, la troupe est de retour, là où tout à commencer, à la salle Le Tremplin, le 9 mars à 19 h 30 et le 10 mars à 14 h et 19 h 30.