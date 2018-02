Lac-Mégantic: la MMA et d’anciens employés règleront leur compte avec Ottawa

La Montreal, Maine & Atlantic railway (MMA) et sept employés qui étaient en fonction le 6 juillet 2013 seront de retour lundi au palais de justice de Lac-Mégantic. Ils règleront leur dossier relativement aux accusations pénales déposées par la Couronne fédérale le 22 juin 2015.

Le 1er décembre dernier, une entente hors cour est intervenue entre le gouvernement du Canada et les 9 accusés, évitant ainsi la tenue d’un procès.

En plus des divisions américaine et canadienne de la MMA, les dirigeants Robert Grindrod, Lynne Labonté et Kenneth Strout ainsi que quatre anciens employés, soit le conducteur de locomotive Thomas Harding, Richard Labrie, Jean Demaître et Michael Horan, étaient visés par la poursuite.

Environnement Canada reprochait aux accusés d'avoir « illégalement rejeté ou permis l'immersion ou le rejet d'une substance nocive à savoir du pétrole brut dans des eaux où vivent des poissons, soit le lac Mégantic et/ou la rivière Chaudière ».

Également, Transports Canada alléguait que les personnes visées ont omis de serrer un nombre suffisant de freins à main « pour assurer l'immobilisation du matériel roulant » et qu'elles ont omis de s'assurer que les freins activés étaient suffisants pour immobiliser le train.