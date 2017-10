Lac-Mégantic : les jeunes au coeur des préoccupations des candidats à la mairie

Les candidats à la mairie de Lac-Mégantic sont très préoccupés par les statistiques dévoilées par la Santé publique de l'Estrie. Selon cette étude un jeune du secondaire sur trois, touché par la tragédie d'il y a quatre ans, a eu des idées suicidaires au cours de la dernière année. Les aspirants maires proposent la création d'un espace jeunesse qu'il leur est destiné.

« Souvent, les jeunes qui ont ce genre d'idées, ce n'est pas les jeunes qui sortent le plus. C'est souvent des cas isolés, des jeunes qui sont plus introvertis. Il faudrait avoir un endroit facile où ils peuvent facilement se réunir, parler entre eux autres », croit le candidat Ronald Martel. « Ces jeunes-là n'ont pas été oubliés. Par contre, le deuil est long. Il faut surtout s'assurer qu'on ne les oublie pas jusqu'à ce que ce deuil-là soit terminé si c'est possible. [Il faut] continuer, les surveiller de proche et de faire de plus en plus de projets auxquels ils vont s'identifier aussi et qui vont les guérir chacun à leur façon », soutient son opposante, Julie Morin.

Le défi du prochain conseil municipal sera aussi de trouver des moyens de retenir les jeunes à Lac-Mégantic. Selon les données de l'enquête de la Santé publique, de nombreux jeunes voient leur avenir ailleurs que dans leur ville.

