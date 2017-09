Lancement du jeu sherbrookois Attrapez-les toutes

Le Cégep de Sherbrooke a procédé au lancement de la version officielle du jeu de cartes Attrapez-les toutes. Ce jeu de cartes joint l'utile à l'agréable puisqu'il informe les jeunes des infections transmissibles sexuellement et par le sang.

Le jeu a été entièrement développé et conçu par trois élèves du programme Sciences, lettres et arts, soit Maxence Croteau, Alexis Rioux-Chevalier et Émile Rioux-Chevalier. Le jeu comprend 90 cartes et l'objectif est d'infecter le plus possible les adversaires.

« Dès qu'on a rencontré les trois étudiants et qu'on a vu le sérieux de la démarche et tout le travail de création, mais aussi de recherche scientifique qui avait été fait pour s'assurer qu'on sensibilise les jeunes, oui, mais qu'on donne aussi une information juste et actuelle, le plongeon a été facile à faire », explique le directeur des Affaires étudiantes et communautaires du Cégep de Sherbrooke, Martin Lambert.

Une cinquantaine d'élèves de l'établissement ont testé le jeu à l'occasion du lancement.

C'est la première fois que je jouais et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. La plupart des choses là-dedans, on ne les connaît pas et on se rend compte qu'on n'est pas autant informé qu'on le pensait. Mathilde Renault, étudiante du Cégep de Sherbrooke

Des discussions sont en cours avec la Direction de la santé publique pour concevoir un jeu de cartes destiné aux élèves du secondaire.