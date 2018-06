Laurent Duvernay-Tardif fait sensation à Sherbrooke

Une centaine jeunes finissants de quatre écoles primaires de Sherbrooke ont eu droit à une activité de fin d'année bien spéciale ce lundi. Laurent Duvernay-Tardif leur a offert une journée d'activités multisports.

L'activité avait lieu à l'Université Bishop's où des des étudiants-athlètes des Gaiters ont animé des ateliers de hockey cosom, de spike ball, de flag football, de parcours et de yoga.

Il s'agit du cinquième arrêt de la tournée 2018 de l'autobus sportif de la Fondation LDT. Cet autobus est spécialement adapté pour transporter l'équipement nécessaire à la tenue des journées « Bougez avec LDT! ».

Le colosse de 1,95m et 150 kilos avait l'air de s'amuser autant que les enfants des écoles Enfants-de-la-Terre, Jean XXIII, Saint-Léon et Sainte-Camille. « Je retire quelque chose autant que les enfants. C'est l'essence même de la fondation que de prôner l'équilibre entre le sport, les arts et les études. Que les jeunes s'épanouissent, trouvent leur passion et qu'ils la suivent au plus niveau. Si avec mon parcours d'étudiant en médecine et de joueur de football, je peux leur inspirer ça, leur montrer que c'est possible de combiner une carrière académique et une autre personne, je veux être la personne qui le fait », a-t-il raconté.

Après plus de sept années d'études, Duvernay-Tardif est devenu le seul joueur actif de la NFL à détenir un doctorat en médecine. Il aimerait bien que la ligue lui permette d'ajouter les initiales M.D. à la suite de son nom sur son chandail. « Outre les deux lettres, c'est un message hyper porteur d'avoir gradué en médecine et d'être le premier joueur actif à embarquer sur le terrain avec son M.D. Et j'espère pouvoir inspirer les jeunes en faisant ça. »

En février 2017, il a signé un pacte de 5 ans d'une valeur globale de 41,25 millions de dollars avec les Chiefs de Kansas City. Ce contrat lui a valu un moment qui illustre bien sa vie des dernières années. Avant de retourner sur le terrain, Laurent Duvernay-Tardif poursuivra sa tournée avec sa fondation.