Le bébé qui aurait été secoué par son père est mort

Le poupon de six semaines hospitalisé au CHUS-Hôpital Fleurimont à la suite de blessures que lui aurait infligées son père est mort la nuit dernière.

Le bébé avait été amené à l'hôpital en début de semaine dernière. Ce sont des membres du personnel qui avaient avisé les autorités policières que les blessures qu'il avait pouvaient être liées au syndrome du bébé secoué. Le père a été arrêté, une première fois, à son domicile de l'arrondissement Brompton jeudi dernier.

Vendredi, il avait plaidé non coupable à une accusation de voies de fait grave et avait été relâché sous promesse de comparaître. Il devait également respecter diverses conditions comme de ne pas entrer en contact avec les membres de sa famille et de son enfant.

Le suspect de 19 ans a été de nouveau arrêté au cours des dernières heures. Il devrait comparaître au palais de justice de Sherbrooke au cours de la journée. Il devrait répondre à une accusation de meurtre non prémidité.

La mère avait également été interrogée par les policiers, mais elle ne serait pas impliquée dans les tristes événements.