Le Camp Val-Estrie saisi par les huissiers

EXCLUSIF | Fermé depuis près de deux ans en raison de problèmes financiers, le Camp Val-Estrie est maintenant entre les mains des huissiers. Il devrait être mis en vente au cours des prochaines semaines.

Investissement Québec s’est prévalu la semaine dernière d’un jugement émis en décembre qui lui permet de prendre possession des biens détenus par Espaces Jeunesse, l'organisme à but non lucratif qui possédait le camp de plus de 400 acres situé à Waterville.

« Investissement Québec a demandé et obtenu jugement dans ce dossier afin d’obtenir remboursement d’un prêt octroyé à Espaces Jeunesse Inc. pour le Camp Val Estrie, qui a cessé ses activités. En cessant ses activités, l'organisation ne respectait plus ses obligationsen vertu de l'entente de financement », a expliqué la directrice principale affaires publiques et gouvernementales chez Investissement Québec, Isabelle Fontaine.

Espaces Jeunesse aurait jusqu'au 1er mars pour vider ses locaux, après quoi un courtier sera mandaté par la firme d'huissiers Paquette & Associés pour vendre la base plein-air. Il a toutefois été impossible de savoir à combien s'élève la dette d'Espaces Jeunesse envers Investissement Québec.

Dans toute cette histoire, Investissement Québec a comme d'habitude tenté de faire preuve de patience, d'être collaboratif avec l'organisation et a toujours agi de bonne foi pour ne pas la bousculer. Isabelle Fontaine, directrice principale affaires publiques et gouvernementales chez Investissement Québec

Dans le jugement dont Radio-Canada a obtenu copie, on indique que le prix minimum envisagé pour la propriété située au 1000, chemin de Val-Estrie est de 900 000 $, ce qui correspondrait à 75 % de la valeur de l'immeuble. Selon le rôle d'évaluation de Waterville, la valeur foncière de la propriété s'élèverait maintenant à 3 041 520 $.

Tentatives de relance

Depuis la fermeture, de multiples options ont été analysées afin de relancer la base plein-air, qui accueillait plus de 30 000 enfants annuellement. Les efforts du conseil d'administration n'ont cependant pas produit les effets escomptés et tous les membres du C.A. ont été remplacés en novembre dernier, a appris Radio-Canada. Trois jours plus tard, la Cour supérieure livrait son jugement.

La nouvelle administration n'entend pas baisser les bras pour autant et travaille sur un nouveau projet de relance qu'elle espère pouvoir concrétiser avant la vente finale des installations.

« Nous n'abandonnerons pas », a insisté Sylvie Gargiulo, présidente du conseil d'administration d'Espaces jeunesse.

« On comprend ces démarches-là et on ne veut pas s'opposer à l'application des procédures, mais nous, on n'abandonne pas. on continue nos démarches et on espère vraiment concrétiser le plus tôt possible le projet dans ce magnifique espace. On veut offrir des activités aux enfants et à la famille », a-t-elle expliqué.

Rappelons que le Camp Val-Estrie avait été lauréat régional des Grands prix du tourisme québécois en 2013. On y employait quelque 80 employés saisonniers et une dizaine d'employés permanents.