Le cannabis de Québec sera vendu près du lac des Nations à Sherbrooke

La première succursale de la Société québécoise du cannabis de Sherbrooke sera implantée à proximité du lac des Nations, à l'intérieur du quadrilatère formé des rues Belvédère et Jacques-Cartier Sud et des rues Galt et King Ouest, a tranché le comité exécutif de la Ville lundi.

Un texte de Charles Beaudoin

« On a défini le quadrilatère. On n'a pas choisi encore l'emplacement pour le moment, a précisé le maire de Sherbrooke, Steve Lussier. Il restera ça à voir dans les prochaines semaines; on va écouter le gouvernement premièrement pour l'autorisation qui permettra aux villes d'aller de l'avant. »

« Il fallait quand même déjà, d'avance, choisir au moins le quadrilatère où on était pour la mettre. Ç'a été fait après plusieurs rencontres avec le service de police, les membres du conseil, et le CIUSSS de l'Estrie-CHUS, qui était aussi partie prenante de l'emplacement », a-t-il ajouté.

Le maire de Sherbrooke a cependant affirmé que la succursale ne se trouverait pas au centre-ville de Sherbrooke.

« On ne voulait pas être trop près du centre-ville. Il y a plusieurs raisons qu'on pourra expliquées lorsqu'on aura choisi l'emplacement dans ce quadrilatère-là, mais pour les personnes vulnérables, il fallait choisir un encadrement un peu plus rigide », note Steve Lussier.