Le Centre de recherche sur le vieillissement du CIUSSS de l'Estrie-CHUS reconnu par les Nations unies

Le Centre de recherche sur le vieillissement du CIUSSS de l'Estrie-CHUS est désigné officiellement comme « centre collaborateur de l'Organisation panaméricaine de la santé/Organisation mondiale de la santé » (OPS/OMS). La nouvelle a été annoncée en conférence de presse mardi matin par la ministre responsable des Aînés, Francine Charbonneau.

C'est l'équipe de recherche « Villes amies des aînés » et l'équipe de la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées qui ont reçu cette désignation.

« Il s’agit d’une reconnaissance internationale solide, provenant d’un grand organisme reconnu à travers le monde. Cette reconnaissance démontre la qualité de nos travaux qui auront, en plus d’une portée régionale et nationale, une portée internationale. L’OMS a le mandat d’étendre les bonnes pratiques à travers le monde et le CDRV en fera maintenant partie », rappelle la professeure-chercheuse à l'Université de Sherbrooke, Suzanne Garon, qui dirige également cette chaire de recherche en compagnie de Marie Beaulieu.

Qu'est-ce qu'un « centre collaborateur »?

Un centre collaborateur OPS/OMS est une institution désignée pour faire partie d’un réseau collaborateur interinstitutionnel mis en place par l’OMS pour apporter un soutien à ses programmes. Le centre collaborateur doit aussi contribuer à renforcer les ressources des pays en matière d’information, de services, de recherche et de formation pour favoriser le développement sanitaire national.