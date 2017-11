Le Conseil pour la protection des malades réclame une loi sur les soins de longue durée

Le Conseil pour la protection des malades s'est prononcé sur la situation d'une résidente de 88 ans, clouée 36 heures dans son lit au Pavillon Argyll du CHSLD de Sherbrooke. Le Conseil juge la situation inacceptable et réclame une loi sur les soins de longue durée.

« Il manque de monde, c’est l’une des raisons pour lesquelles on réclame une loi qui ferait un standard minimum au Québec, comme en Ontario et en Alberta, sur ce qu’on attend des organisations de soins de longue durée pour nos personnes âgées et les personnes lourdement handicapées qui sont hébergées », explique le président du Conseil pour la protection des malades, Paul Brunet.

D’après Paul Brunet, le personnel devrait être mieux encadré. « Les règles élémentaires en management nous enseignent que moins quelqu’un reçoit une formation pour faire un travail, plus il devrait profiter de supervision. Même ça, ça a été coupé », conclut-il.