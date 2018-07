Le laboratoire humain de Jean-René Dufort prend vie à l'Université Bishop's

Le plateau du nouveau magazine scientifique Le Gros Laboratoire s'active depuis quatre jours dans les locaux de l'Université Bishop's dans le secteur Lennoxville à Sherbrooke.

Cent cobayes sont soumis à différentes expériences scientifiques. En compagnie de la journaliste scientifique Marie-Pier Élie, Jean-René Dufort teste notamment les comportements humains et vérifiera les affirmations communes.

Dans chacune des 10 émissions, qui seront diffusées cet automne à Ici Explora, trois ou quatre expériences scientifiques sur les comportements humains (la peur, le sexe, l’humour, le racisme, l’argent, les perceptions, les compétences, les préjugés, les apparences, l’âge, etc.) seront présentées.

« C'est une émission géniale parce qu'on ne voit jamais ça, 100 personnes réunies sur un plateau. On leur demande de faire plein de choses et on peut tout de suite en tirer des conclusions avec les mouvements de groupe. C'est vraiment plaisant à faire », raconte Jean-René Dufort.

Les 100 personnes qui participent à l'émission ont été choisies afin de reproduire la population du Québec. « On a les mêmes tranches d'âge, les mêmes rations de professions, ceux nés au Québec et ceux nés ailleurs. C'est comme un petit Québec miniature que l'on teste », explique Jean-René Dufort.

Selon lui, certaines expériences faites par les cobayes « fessent ». « Il y a des cobayes qui vivent des choses en groupe qui sont assez émotives. C'est intéressant de voir ça. C'est une expérience pour moi aussi. Il y a des gens qui se découvrent eux-mêmes là-dedans. »