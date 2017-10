Le maire de Sherbrooke visé par une plainte à la Commission municipale du Québec

Radio-Canada Estrie a appris qu'une plainte pour manquement à l'éthique et à la déontologie a été déposée contre le maire de Sherbrooke, Bernard Sévigny. Le conseiller municipal indépendant Jean-François Rouleau a acheminé sa plainte le 4 octobre dernier, quelques jours après que le consortium privé, dont fait partie le Fonds immobilier de solidarité FTQ, a confirmé un investissement de 50 millions de dollars pour la réalisation du projet « Village vertical ».

Un texte de Brigitte Marcoux

Le 2 octobre dernier, lors du dernier conseil municipal avant les élections, le conseiller Rouleau s'attendait à ce que le maire apporte plus de précisions concernant le projet Well Inc. Sans réponse concrète il a décidé de monter son dossier et de déposer une plainte officielle à la Commission municipale du Québec pour manquement à l'éthique et à la déontologie.

À la suite du spectacle que le maire de Sherbrooke nous a offert au dernier conseil municipal avant les élections, je croyais qu'après un an de questionnements, on aurait enfin des chiffres. Lorsque je lui ai posé publiquement la question, "Combien va coûter ce projet aux citoyens?", il m'a répondu qu'il ne le savait pas et le lendemain il parlait de millions. Jean-François Rouleau, conseiller municipal

Jean-François Rouleau, qui se retirera de la vie politique le 5 novembre prochain, remet en doute la façon de faire du maire Bernard Sévigny dans la mise en oeuvre du projet Well Inc. Il dit agir pour la démocratie et pour que le citoyen puisse y voir plus clair. « Les règles du jeu, selon moi, sont bafouées. Le gros bon sens voudrait qu'il y ait eu au moins deux soumissionnaires et il n'y en a pas eu. Il y a eu entente d'exclusivité avec un consortium sans aucun appel d'offres », ajoute-t-il.

L'homme politique dit aussi agir dans l'intérêt de gens d'affaires. « Ces gens-là font des affaires à Sherbrooke et doivent travailler avec les services municipaux pour réaliser leurs projets. Ils n'osent pas dénoncer la situation publiquement par peur de représailles. C'est comme ça que ça fonctionne avec cette administration ! »

Jean-François Rouleau est reconnu pour ses positions opposées à celle du maire. Ce n'est pas la première fois qu'il critique la démarche de l'administration du maire dans le projet Well Inc. Aujourd'hui, l martèle encore que ce projet aurait dû être appuyé d'un plan d'affaires. « C'est mon devoir de poser des questions au nom des citoyens. Pourquoi les citoyens n'ont pas le droit de connaître les vrais coûts? Au lendemain des élections, je serai moi aussi un simple citoyen qui va devoir payer pour ce projet. L'entente est confidentielle jusqu'au lendemain des élections, c'est un drôle de hasard. Il n'y a pas de hasard. On ne peut pas favoriser une entreprise ou un consortium au détriment des autres! »

Radio-Canada Estrie a demandé au cabinet du maire de réagir à cette nouvelle. Un retour est attendu plus tard mardi.

Plus de détails à venir.