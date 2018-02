Le monde agricole sensibilisé aux réalités LGBTQ à Drummondville

Un colloque visant à sensibiliser les intervenants et les professionnels aux réalités des personnes LGBT+ vivant en milieu rural et agricole est organisé jeudi à Drummondville.

L'activité est mise sur pied par l'organisme Fierté Agricole et se fait sous le thème « Un monde rural diversifié ».

Ce colloque ne s'adresse pas seulement aux membres de la communauté LGBT qui oeuvrent dans le milieu agricole. « On s'adresse à l'industrie agricole, aux représentants, au monde politique, aux intervenants qui ne connaissent pas cette réalité », indique le président de l'organisme Fierté agricole et producteur laitier, Joé Desjardins.

Des organismes oeuvrant en région participent également à l'événement. « Plusieurs de la ville ne connaissent pas le milieu agricole et n'osent pas aller en campagne. On veut aussi démystifier le milieu agricole, expliquer quels services on peut trouver en région, comment ça se passe ici. Souvent, on entend que tous les services et tout le milieu communautaire sont dans les grands centres », dit-il.

Selon le président, plusieurs ont une crainte de se retrouver isolés s'ils déménagent loin des grands centres. « Je ne pense pas que les gens ont peur d'être attaqués pour des raisons homophobes comme en Russie ou ailleurs dans le monde. Mais de là à se sentir bien accepté, entouré et respecté quand on déménage dans une région qu'on ne connaît pas, le fait d'être LGBT peut être un obstacle supplémentaire pour ne pas atteindre son rêve. »

Ça va de mieux en mieux. Ça fait dix ans qu'on existe et j'ai vu une différence. Reste qu'en région, on en voit peu. Les images qu'on a de la télé sont souvent fausses. Ça n'aide pas. Joé Desjardins, président de Fierté agricole

Plusieurs intervenants et professionnels du milieu prendront la parole au cours de la journée dont un professeur de l'Université McGill, Bill Ryan, qui traitera du « coming-out » en milieu rural et Randy Boissonneault, député d'Edmonton-Centre et conseiller spécial de Justin Trudeau, qui parlera des enjeux reliés à la communauté LGBTQ2. La ministre de la Justice et ministre responsable de la Lutte à l'homophobie, Stéphanie Vallée, prendra la parole en après-midi.