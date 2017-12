Le Mont Hatley cesse ses activités hivernales pour un temps indéterminé

Le PDG du parc du Mont Hatley, Martin Gemme, a annoncé que son entreprise cessait ses activités de glissade jusqu'à nouvel ordre. Cette décision a été pour une question de non rentabilité de ses activités hivernales.

Selon ce qu'il est possible de lire sur la page Facebook de l'entreprise, la direction a l'intention de poursuivre ses activités estivales toutefois.

« Nous sommes déçus d’annoncer cette nouvelle à quelques jours du congé de Noël et d’un temps des Fêtes qui s’annonce "enneigé" et "hivernal" pour la première fois depuis les quatre dernières années, mais nous avons exploré toutes les avenues possibles jusqu’à la dernière minute. Nous reculons d’un pas pour mieux avancer, pour l’avenir du parc du Mont Hatley », indique M. Gemme.

La météo difficile des quatre dernières années a grandement nui à l'achalandage de la montagne.

On a essayé de survivre pendant ces quatre années. C'était un gros pari de continuer dans les mêmes conditions. On prend une pause pour mieux revenir en force. Martin Gemme, PDG du parc du Mont Hatley

Selon ce dernier, le projet de glissade sur luge, appelé Zipfy, était prometteur, mais l'entreprise doit revoir son modèle d'affaires afin d'atteindre un seuil de rentabilité acceptable. « Je n'annonce pas la fermeture de la montagne. Ce n'est pas ce qu'on souhaite. C'est pour ça qu'on a gardé tous nos actifs et nos équipements. On souhaite relancer la luge et le Zipfy au mont Hatley. Est-ce que ça sera dans un an, dans deux ans? Je ne sais pas. Ce matin, c'est un peu comme un cri du coeur ou un appel au gouvernement, aux autorités, à la Municipalité pour nous aider. Il y a des choses qui peuvent être faites », soutient-il.

L'an dernier, le parc du Mont Hatley avait abandonné ses pistes de glissades sur tubes. Martin Gemme avait indiqué que la fabrication de neige artificielle était trop dispendieuse

Au total, 600 000 $ ont été injectés dans les activités de glissade au cours des dernières années.