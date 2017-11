Le Musée des beaux-arts de Sherbrooke évalue les trésors cachés

Un vieux tableau qui prend la poussière dans le grenier pourrait bien s'avérer être un véritable chef-d'oeuvre. Les collectionneurs d'art amateurs de la région ont bénéficié des conseils d'un spécialiste dimanche pour estimer la valeur de leurs trésors au Musée des beaux-arts de Sherbrooke (MBAS).

Chaque année, le MBAS organise une journée d’évaluation d’oeuvres d’art. Que ce soit des tableaux, de la vaisselle, des bijoux ou même des cartes de hockey, deux spécialistes venus tout droit de Montréal estiment la valeur de chaque objet.

J'ai déjà trouvé un tableau d'Albert Rousseau, ce grand peintre de Québec, dans un garage en dessous d'une toile d'araignée, délaissé par ses propriétaires qui n'avaient pas pensé que ça pouvait avoir de la valeur. Laurent Berniard, commissaire-priseur chez IEGOR enchères

Laurent Berniard a profité de sa visite au musée pour évaluer une oeuvre du peintre Jean-Paul Riopelle, fraîchement arrivée dans l'établissement. « Une gravure de Riopelle sur le marché actuel devrait se vendre entre 2000 $ et 3000 $ », estime-t-il.

L’origine des oeuvres

Michel Gagné s’est longtemps questionné sur la valeur des biens de ses grands-parents. Il est venu au musée pour avoir une réponse à ses questions.

« Ce sont des choses qui étaient dans la famille depuis des années, alors je voulais avoir des détails pour pouvoir faire des recherches », explique-t-il.

Après l'évaluation, le prix de la vaisselle et des toiles a été estimé à environ 200 $ chacun, mais pour Michel Gagné, le prix importe peu. « On dirait que maintenant, comme on dit en anglais, il y a du closure, il y a une fermeture. On peut savoir d'où ça vient. C'est sûr que je vais fouiller dans mon grenier, je vais peut-être trouver des surprises et l'année prochaine, je serai de retour. »

Chaque évaluation coûte en moyenne 15 $. Tous les profits sont versés au Musée des beaux-arts de Sherbrooke.