Le nom de l'école C maintenant connu à Sherbrooke

L'école « C », située à l'angle des rues Matisse et du boulevard René-Lévesque, à Sherbrooke, s'appellera l'École de la Croisée. Le nom a été dévoilé au conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSRS) mardi soir.

Le nom est issu d'un concours destiné aux futurs élèves de l'école.

« Mon école est située à la croisée de Rock Forest et Saint-Élie, nous sommes à l'école pour croiser des amis, pour s'amuser et nous croiserons des adultes pour nous instruire », a rapporté aux commissaires le directeur général adjoint à la CSRS Carl Mercier pour expliquer l'inspiration des trois élèves qui ont trouvé le nom de leur future école, Nathalie Gilbert, William Forgues et Éliane Morin.

Au total, 500 élèves fréquenteront cette école qui ouvrira ses portes à la rentrée 2018. D'une superficie de 4200 mètres carrés, elle regroupera 21 classes ainsi que deux gymnases.