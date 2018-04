Le Phoenix de Sherbrooke opte pour la continuité

C'est un bilan positif qui a été dressé par l'organisation du Phoenix de Sherbrooke en conférence de presse mercredi matin. Le directeur général Jocelyn Thibault en a profité pour confirmer que l'entraîneur-chef Stéphane Julien et son adjoint Pascal Rhéaume seront de retour derrière le banc de l'équipe sherbrookoise l'an prochain.

« C'est un beau vote de confiance de l'organisation. C'est un travail d'équipe avant tout avec mes adjoints et les joueurs. Depuis un peu plus de 2 ans on a inculqué une culture à nos joueurs à l'image des entraîneurs et je pense que cela a payé cette année », explique le pilote Stéphane Julien qui vient de conclure une entente de 2 ans avec l'organisation.

Le directeur général de l'équipe Jocelyn Thibault admet qu'il y aura beaucoup de défis pour la prochaine campagne. L'équipe perd de bons vétérans comme Hugo Roy et Nicolas Poulin. L'organisation devra miser sur d'autres joueurs pour assurer un leadership positif dans le vestiaire et conserver l'esprit d'équipe qui a mené aux succès de la troupe cette saison qui s'est rendue en deuxième ronde des séries éliminatoires de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

« On a donné un virage qui était important il y a deux ans. Il fallait casser le spin de l'expansion. Il fallait faire un nouveau départ et partir sur de nouvelles bases. C'était rendu une mission très importante. Importante, le mot est faible. C'était une question de survie pour l'équipe. On a entamé ce parcours avec Stéphane Julien et je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus une équipe d'expansion », soutient , Jocelyn Thibault.

Pour ce dernier, il ne faisait aucun doute que le duo d'entraîneurs avait sa place derrière le banc. « Je voyais difficilement comment prendre une direction différente avec le travail que ces gars-là ont fait par les années passées. J'ai aimé ce qui s'est passé, le travail qui a été fait. Ces gars-là méritent d'être reconduits et qu'ils puissent poursuivre leur travail. »

Bien que l'équipe se soit inclinée en deuxième ronde des séries éliminatoires, Jocelyn Thibault assure être très fier de sa troupe.