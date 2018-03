Le pont Bernier reconstruit d'ici l'hiver prochain à Sherbrooke

Après s'être effondré à la suite d'un embâcle en janvier dernier, le pont Bernier, situé dans l'arrondissement Brompton, à Sherbrooke, devrait être reconstruit d'ici l'hiver prochain.

La Ville de Sherbrooke a lancé l'appel d'offres pour la reconstruction du pont Bernier jeudi et y indique que les travaux devront être complètement terminés pour le 1er décembre 2018. Le projet est évalué à 1,1 million de dollars. La Ville a demandé une subvention de 500 000 $ à Québec.

Le pont, qui relie l'ouest et l'est de Sherbrooke, était emprunté par les motoneigistes, les quadistes, les cyclistes et les piétons. Depuis l'effondrement, les motoneigistes et quadistes doivent se rendre à Richmond pour traverser la rivière Saint-François.

L'embâcle avait aussi lourdement endommagé le pont ferroviaire situé tout près.