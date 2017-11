Le prix de la relève agricole remis aux propriétaires du Petit Mas

Les propriétaires de la ferme Le Petit Mas de Martinville récoltent le fruit de leur travail. Ils ont remporté le prix de la relève agricole 2017 décerné par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec.

Ce prix souligne le travail des jeunes entrepreneurs agricoles qui se sont distingués par leur esprit d'innovation, leurs compétences et leur engagement dans la communauté.

Marie-Pierre Dubeau et Sébastien Grandmont se spécialisent dans la culture de l'ail et la transformation des fleurs d'ail fermentées. C'est en 2013 qu'ils ont pris la relève de la ferme familiale. Depuis, ils ont plus que doublé la superficie de culture biologique de leur champ d'ail depuis qu'ils ont pris les reines du Petit Mas, en 2013.

L'entreprise cultive plus de 28 acres de culture d'ail et produit plus de 20 tonnes de fleurs d'ail transformées.