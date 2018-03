Le prolongement final de l'autoroute 410 s'amorcera cet été

Le prolongement ultime de l'autoroute 410, à Sherbrooke, s'amorcera cette année alors qu'une annonce conjointe des gouvernements fédéral et provincial sera faite vendredi en lien avec la construction de la dernière phase de la voie rapide.

Le ministre des Transports du Québec, André Fortin, le député de Sherbrooke et ministre de la Famille, Luc Fortin, ainsi que Marie-Claude Bibeau, ministre fédérale du Développement international et de la Francophonie, devraient annoncer des investissements de plus de 75 millions de dollars.

À la fin, l’autoroute 410 contournera le noyau urbain de l’arrondissement de Lennoxville par le sud pour se terminer à l’intersection de la route 108, près du centre de recherche d'Agriculture et Agroalimentaire Canada.

La première phase de la construction de l'autoroute 410, qui s'est échelonnée de 2010 à 2015 pour relier le boulevard de l'Université à l'intersection des routes 108 et 143, a coûté plus de 166 millions de dollars, selon le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports.