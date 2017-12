Le Regroupement du Mont-Bellevue invite les utilisateurs à venir à sa rencontre

Les utilisateurs du mont Bellevue de Sherbrooke sont invités à rencontrer les nouveaux administrateurs de la montagne mercredi soir. Le Regroupement du parc du Mont-Bellevue est désormais responsable de la gestion de la montagne.

La soirée permettra, entre autres, de présenter la mission et les principaux mandats du Regroupement, mais aussi de discuter des projets d’avenir. « C'est vraiment une rencontre pour faire la connaissance de l'organisme, l'équipe et le conseil d'administration, de faire connaître la mission, le mandat, le partenariat avec la Ville, mais aussi de faire le point sur le projet de diversification des activités du mont Bellevue », explique la directrice du Regroupement, Josianne Arès.

Un bilan des activités réalisées sera également présenté. « On regardera les priorités aussi pour les prochains mois et comment on se positionne pour la suite », ajoute Mme Arès.

Selon cette dernière, l'arrivée en poste d'un nouveau maire, Steve Lussier, ne devrait rien changer au mandat du Regroupement. « Je pense que la nouvelle administration est très ouverte à poursuivre la collaboration et à travailler avec nous pour développer la montagne sur quatre saisons. »

L'équipe travaille d'arrache-pied pour préparer la saison hivernale. « On est vraiment concentré à organiser les opérations pour cet hiver. Cette année en sera une où on prendra possession de notre mandat où on va beaucoup observer. On a une ligne directrice qui est d'assurer la même qualité de service. On a travaillé avec l'ancienne équipe de Claude Adam pour s'assurer de ne rien perdre en qualité et service », assure la directrice.

La rencontre a lieu au chalet du mont Bellevue à 19 h. Les citoyens pourront poser des questions, mais aussi faire des propositions.