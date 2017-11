Le serveur du tartare au saumon donne sa version des faits pour la première fois

Simon-Pierre Canuel, l'homme allergique aux fruits de mer qui a subi un choc anaphylactique au bistro Le Tapageur en mai 2016, aurait bel et bien commandé un tartare de saumon. C'est ce qu'affirme le serveur Julien Vézina dans une déclaration assermentée.

Dans cette déclaration, on apprend que le soir du 29 mai 2016, Simon-Pierre Canuel et son conjoint auraient commandé quatre tapas, dont deux avec du poisson, à leur serveur Julien Vézina. M. Canuel aurait averti le serveur de son allergie sévère aux fruits de mer. Le serveur affirme que lorsque M. Canuel a commandé du poisson, il a trouvé ça louche. « Je lui ai demandé, s'il était allergique aux poissons aussi et il m'a dit non. »

[...] Monsieur doit être responsable de ses allergies, il sait à quoi il est allergique donc s'il me dit fruits de mer, c'est fruits de mer. Julien Vézina

C'est la première fois que Julien Vézina donne sa version des faits. Son témoignage contredit celui livré par Simon-Pierre Canuel auparavant. Ce dernier a toujours affirmé avoir commandé un tartare de boeuf.

Une poursuite au civil contre le bistro Le Tapageur

Julien Vézina donne sa version des faits dans une déclaration assermentée puisque lui et le bistro Le Tapageur font toujours l'objet d'une poursuite au civil, intentée par Simon-Pierre Canuel.

Le plaignant réclame un montant de 415 000 $ pour dommages et intérêts. Il affirme que son conjoint et lui ont subi d'importants préjudices à la suite de cet accident. Rappelons qu'il avait à l'époque porté plainte pour négligence criminelle, mais le DPCP n'avait pas retenu d'accusations contre le serveur.

Le procès pour la poursuite au civil devrait avoir lieu en mars prochain.