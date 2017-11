Le Sherbrookois Félix Desautels-Poirier retrouvé mort en Californie

Recherché depuis deux semaines, le corps du Sherbrookois Félix Desautels-Poirier a été retrouvé lundi à Arcata, en Californie.

Un texte de Charles Beaudoin

Selon le Lost Coast Outpost, le corps du Sherbrookois de 25 ans a été retrouvé dans un marais, caché par de la végétation abondante. C'est Jean-Claude Poirier qui aurait retrouvé son fils peu après 15 h 30, lundi après-midi.

Citant un officier de police, le média américain relate qu'il n'y avait aucune trace de dispute et que Félix Désautels-Poirier serait mort noyé. Une autopsie doit toujours être effectuée pour confirmer les circonstances du décès.

Félix Desautels-Poirier a quitté le Québec le 4 novembre dernier pour rejoindre son amie à Arcata et assister à un spectacle. Après avoir consommé de l'alcool lors d'une fête tenue dans la réserve naturelle d'Arcata, située tout près de l'océan, le Sherbrookois s'endort et est recouvert d'une couverture par des amis. Le lendemain matin, le jeune homme était cependant introuvable et ses effets personnels avaient été retrouvés près du lieu où il s'était endormi.