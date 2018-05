Le sixième Dégustabière reporté d'un an à Sherbrooke

Essouflés par l'ampleur des tâches à accomplir pour la tenue du Dégustabière, les organisateurs ont annulé leur événement brassicole prévu à l'automne.

L'organisation entend mettre sur pied un comité qui sera uniquement responsable du festival afin d'alléger les agendas des autres bénévoles membres de l'organisme sherbrookois. Le président Jonathan Rondo-Leclerc dit souhaiter que le sixième Dégustabière, un événement s'étalant sur trois jours et attirant environ 2000 personnes, ait lieu à l'automne 2019.

« On a chosi de prendre une année pour se recentrer sur la communauté de gens qui s'impliquent depuis toujours et restructurer pour nous permettre de se rendre à la vingtième édition de l'événement. On pense un peu plus à long terme », explique M. Rondo-Leclerc.

L'organisme, qui compte une centaine de membres, continuera tout au long de l'année de tenir différentes activités de promotion de la bière et d'aliments du terroir comme son kiosque de dégustation de bières et de fromages qu'il avait organisé pendant le Festival des traditions du monde de Sherbrooke l'an dernier.

« On veut essayer à travers ça de faire du recrutement pour monter une équipe qui va être capable d'organiser l'événement sans trop s'essoufler, parce que c'était souvent le conseil d'administration qui mettait beaucoup d'énergie et ça rendait l'aspect administratif de l'organisme plus difficile à gérer », mentionne Jonathan Rondo-Leclerc.