Le soutien financier de Centraide Estrie a un réel impact selon une étude

Une étude qualitative réalisée par une firme privée pour le compte de Centraide Estrie quantifie pour la première fois l'impact de l'aide financière versée à des organismes de la région.

Selon l'étude, le soutien financier offert contribue notamment à briser l'isolement, à retrouver une certaine confiance en soi et à la réussite chez les jeunes.

Dans son enquête, menée de juin à septembre 2017, 28 organismes œuvrant dans deux champs d’action (réussite des jeunes et assurer l'essentiel aux plus démunis) ont été sondés. Par la suite, trois groupes de discussion et de deux séries d’entrevues regroupant 31 personnes comprenant des usagers et d’anciens bénéficiaires, des intervenants de même que des coordonnateurs, ont été tenus.

Centraide Estrie vient en aide à 68 organismes de la région.