Le tour du monde de Simon DuBois : une étape marquée par un décès

C'est à Frementale, sur la côte ouest Australienne, que le Sherbrookois a jeté l'encre lors de la troisième étape de la Clipper Around the World Yacht Race. Les dernières semaines ont été très grandes en émotion pour le marin.

Un texte de Geneviève Proulx

Au total, le Sherbrookois naviguera en mer pendant onze mois et verra tous les continents du globe. Après avoir accosté à Punta Del Este, en Uruguay, en septembre, Simon et son équipage « Visit Seattle » ont complété la deuxième étape, en octobre, de cette fastidieuse course, à Cape Town, en Afrique du Sud.

Entre naufrage et décès

Il aura fallu 25 jours pour compléter cette troisième étape. « C'est l'une des étapes les plus intenses et émotives que l'on a connues. Ç'a été quatre semaines vraiment intenses en mer qui ont été marquées par deux événements assez tragiques. Il y a eu le naufrage d'un des bateaux dans la première semaine. Le bateau est une perte totale et ne pourra pas réintégrer la course. Son équipage a été divisé à l'intérieur des autres bateaux pour le reste de la course. Malheureusement, on a vécu le décès d'un membre d'un autre équipage. Un coéquipier qui a passé par-dessus bord et qui s'est noyé. Ç'a été une étape très forte en émotion », raconte-t-il.

Quand un tel drame arrive, plusieurs mesures sont mises en place. Par exemple, les communications satellites sont gelées afin que l'organisation de la course puisse vérifier les informations et partager le tout de la bonne façon. « Un communiqué officiel est mis sur leur site internet et ils communiquent avec tous les gens qui font partie de la liste de contacts pour les aviser de la situation. Ce n'est pas une mauvaise chose parce que la personne qui est morte s'appelait Simon, comme moi. Ça aurait pu être mal interprété et que les gens pensent que c'est moi », analyse le marin.

Ça remet en question le pourquoi on fait ça, mais rapidement on se rappelle qu'on est en train de vivre notre rêve. [...] Le plus gros risque dans la vie, c'est de ne rien risquer, de ne rien tenter pour s'épanouir. Simon DuBois

L'événement a grandement ébranlé le marin. Un coup de fil lâché à son épouse l'a remis sur la bonne voie. « Elle m'a dit que oui, ma famille était un peu inquiète, mais l'inspiration était encore plus forte de le voir épanoui dans mon rêve. Elle m'a dit de foncer, que c'était incroyable ce que je vis. »

Dame nature a également fait des siennes dans cette mer houleuse qui sépare l'Afrique de l'Australie. « On a eu droit à un cocktail météo complètement extrême. Il y avait des trous de vent pendant trois jours où on ne bougeait pas jusqu'à des tempêtes avec des vagues grosses comme des montagnes. On a eu des journées de voile où c'était tellement beau et parfait. On a eu le droit à l'ensemble des conditions qu'il est possible de voir. On est content de toucher terre et de pouvoir faire page blanche pour se préparer pour la prochaine étape. »

« Visit Seattle » a terminé l'épreuve en quatrième position. L'équipage est présentement classé au cinquième rang. « La troisième place était à notre portée. On s'est fait battre par cinq minutes après 25 jours de course et 5000 miles nautiques! », dit-il en riant.

Simon DuBois quittera l'Australie le 2 décembre prochain.