Le yoga pour une bonne cause

L'événement Yomni revient pour une deuxième année à Sherbrooke au profit de la Fondation du cancer du sein du Québec. Environ 200 personnes sont attendues au parc Howard pour l'occasion ce dimanche.

L'événement « Yomni 2018 » se tient également à Québec, ce dimanche, et a été organisé à Montréal, samedi.

L'argent amassé aide à financer les ateliers de yoga offerts aux personnes touchées par le cancer du sein.

« C'est important, pour les personnes touchées par le cancer du sein, de réapprendre à être actives, après une période assez difficile d'arrêt. Ça donne un bénéfice extraordinaire lorsque les cours sont adaptés. On a des professeurs formés spécialement pour ça et on a des studios à travers la province », souligne la présidente-directrice générale de la Fondation du cancer du sein du Québec, Nathalie Tremblay.

Mme Tremblay ajoute que la pratique du yoga permet aux personnes touchées par le cancer à mieux gérer leur stress et leur redonne de l'énergie.

La dernière séance de yoga est prévue aux alentours de 14 h, dimanche.

Il est possible de s'inscrire sur place.