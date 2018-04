Le Zoo de Granby s'implique pour la conservation des gorilles et éléphants au Cameroun

Le Zoo de Granby pousse plus loin sa mission de protection des espèces menacées, dont les éléphants et les gorilles. Pour se faire, une campagne de financement a été lancée mercredi dont l'objectif est fixé à 200 000 $.

L'argent servira à assurer la protection de ces animaux, qui vivent au Parc National de Campo-Ma’an au Cameroun, par diverses initiatives. Par exemple, on souhaite équiper les écogardes dans la lutte au braconnage.

On cherchera à comprendre, mais aussi à trouver des solutions aux les conflits qui existent entre les éléphants et les humains. Les cultures et arbres fruitiers de plusieurs villages, situés près du parc, subissent des dommages à cause des éléphants. La situation crée des conflits au détriment des animaux et des humains.

À l'heure actuelle, ce parc ne reçoit qu'une centaine de touristes par année. Étant situé près d'une station balnéaire populaire au Cameroun, le potentiel écotouristique du parc est très élevé. Le projet du Zoo de Granby cherche donc à accroître le nombre de visiteurs, mais aussi à offrir des activités sécuritaires tout en les sensibilisant à la conservation de la nature.

Il est possible de faire un don au projet directement sur le site internet du Zoo de Granby.