Les Alouettes montrent la porte à Chapdelaine et à Thorpe

La patience de l'administration des Alouettes de Montréal (3-8) a atteint sa limite. L'entraîneur-chef Jacques Chapdelaine et le coordonnateur de la défense Noel Thorpe ont été limogés mercredi.

Cette décision survient au lendemain de la sortie du gouverneur principal Andrew Wetenhall, présent au tournoi de golf annuel de l'équipe, qui avait déclaré « que personne au sein de cette organisation n'est assuré de son poste ».

Les Alouettes ont confirmé la nouvelle dans un communiqué mercredi matin.

Le directeur général Kavis Reed assurera l'intérim jusqu'à la fin de la saison. L'entraîneur de la ligne défensive Greg Quick décidera des jeux en défense. Anthony Calvillo, le coordonnateur offensif, sera responsable des jeux en attaque.

« Peu importe ce qui arrivera, la concession aura un nouvel entraîneur-chef [en 2018] et ça ne sera pas moi, a dit Reed en conférence de presse. Nous sommes convaincus que nous avons les éléments nécessaires pour être compétitifs.

« La décision a été prise sur plusieurs semaines, a ajouté Reed. Nous avons eu une réunion hier. Il n'y a jamais de bon moment pour ce genre de choses. »

Le règne de Chapdelaine, premier francophone à la barre des Alouettes, n'aura duré que 17 matchs. Il montre une fiche de 7 victoires contre 10 revers, et un piètre rendement de 3-8 cette saison. La formation montréalaise n'a pas remporté un seul de ses cinq duels loin du stade Percival-Molson.

Les Moineaux se sont mis à piquer du nez lors de la cinquième semaine d'activités.

Après avoir amassé deux rares victoires en quatre affrontements contre des équipes de la Division ouest, soit les Roughriders de la Saskatchewan (5-5) et les Stampeders de Calgary (9-1-1), les mauvaises performances ont commencé à leur coller à la peau.

D'ailleurs, durant la présente série de quatre revers, leurs rivaux les ont défaits par 23 points ou plus à trois occasions.

Malgré ses déboires, l'équipe a encore des chances légitimes de participer aux éliminatoires. Ils pointent au 3e et avant-dernier rang de la Division est à seulement deux et trois points, respectivement, des Argonauts de Toronto (4-7) et du Rouge et Noir d'Ottawa (4-7-1).

Chapdelaine avait d'abord été embauché par les Alouettes en 2016 à titre d'instructeur des receveurs. Il avait obtenu une promotion à la fin de la dernière campagne pour succéder à Jim Popp, qui portait également le chapeau de directeur général.

Noel Thorpe a été embauché par les Alouettes une première fois en 2002. Il a travaillé pour les Eskimos d'Edmonton de 2008 à 2010, puis pour les Carabins de l'Université de Montréal de 2011 à 2012. Il est revenu dans le giron des Oiseaux en 2013.

Il s'agit d'un sixième changement d'entraîneur-chef à Montréal depuis le départ de Marc Trestman à la fin de la saison 2012.