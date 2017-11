Les Ballets jazz de Montréal en laboratoire au Centennial

De la grande visite chez nous, mais de la visite discrète. Les Ballets jazz de Montréal (BJM) occupent le Théâtre Centennial jusqu'au 10 novembre pour une résidence de création. Une trentaine de personnes dont 14 danseurs attachent les dernières ficelles d'un spectacle très attendu : un vibrant hommage à Leonard Cohen.

Nous avons eu le privilège d'assister à quelques mouvements de ce spectacle. La célèbre troupe de danse est à Sherbrooke pour créer son nouveau spectacle « Dance me » sur la musique de Leonard Cohen.

Cette grande production sera présentée en première mondiale en décembre prochain à Montréal. Quant au public de Sherbrooke, il aura le privilège de voir la création audacieuse au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke le mardi 17 avril 2018.

Louis Robitaille, directeur artistique de BJM affirme qu'il s'agit du projet le plus ambitieux de la troupe de danse jusqu'à maintenant. « Monsieur Leonard Cohen a donné son consentement et le support pour cette création. Ceci a une grande signification », a-t-il ajouté.

Cette approbation venait du maître, de cet artiste hors-norme, plus grand que nature. On aurait bien aimé que Monsieur Cohen puisse voir cette création. Louis Robitaille, directeur artistique des Ballets jazz de Montréal

Le Théâtre Centennial est particulièrement heureux de recevoir la troupe. Le développement de résidences artistiques fait partie du genre de collaboration que le diffuseur souhaite poursuivre dans les années à venir.

« L'expertise est ici, les outils sont ici et je crois que ça a répondu à leurs besoins. On nous a appelés, ils cherchaient un espace de répétition, de création et de laboratoire. N'ayant pas de programmation promotionnelle, nous on a un peu plus d'espace, de temps et on a un plateau professionnel qui est habitué à recevoir de la danse contemporaine », a expliqué Sonia Patenaude, coordonnatrice au Théâtre Centennial.