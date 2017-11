À quelques jours de l'élection municipale, les candidats à la mairie de Sherbrooke ont dressé le bilan de leur campagne. Voici un aperçu des campagnes de Bernard Sévigny, Hélène Pigot et Steve Lussier. Deux autres candidats sont aussi dans la course à la mairie, soit Denis Pellerin et Patrick Tétreault.

Bernard Sévigny, maire sortant et candidat pour le renouveau Sherbrookois

Hélène Pigot, Sherbrooke Citoyen

Steve Lussier, candidat indépendant