Les chiens auront leur propre parc à Magog

Le tout premier parc canin de la ville de Magog ouvrira jeudi. Ce parc, inspiré des villes voisines, est situé sur le chemin du Barrage.

Il comprend deux sections distinctes : un espace pour les petits chiens et un autre pour les plus gros.

« Ça fait longtemps que les gens demandent d'avoir un parc canin. C'est un besoin. J'ai reçu beaucoup de courriels à ce sujet. Nous avions regardé différentes alternatives et nous avons mis en place un comité avec des propriétaires de chiens », explique le conseiller municipal et président de la Commission sport et vie communautaire à la Ville de Magog, Jean-Guy Gingras.

Le parc sera ouvert tous les jours de 7 h à 23 h et comprendra également quelques aménagements et un point d'eau.

S'il sera ouvert à compter de jeudi, la Ville indique toutefois qu’une partie du terrain du parc ne sera pas accessible avant quelques mois en raison des travaux de réfection qui ont lieu sur le barrage Grande-Dame situé à proximité.

Les usagers doivent être âgés de 12 ans et plus et avoir une laisse en main pour contrôler leur animal en cas de besoin. Les chiens doivent être vaccinés et porter une licence en règle. Les chiens dressés pour l’attaque, agressifs, atteints de maladies contagieuses et parasitaires de même que les chiennes en chaleur sont interdits. Le propriétaire doit ramasser immédiatement les matières fécales et en disposer de façon hygiénique dans les poubelles.