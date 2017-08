Les Clinton font des heureux à North Hatley

Le couple Clinton a pris un généreux bain de foule à North Hatley mardi midi. Bill et Hillary ont visité le magasin général.

Bill Clinton a pris le temps de serrer plusieurs mains faisant ainsi le bonheur de bien des gens. Des passants ont pris des égoportraits et échangé quelques mots avec l'ex-président des États-Unis.

Les deux personnalités politiques ont passé une trentaine de minutes parmi la foule. Ils étaient des dizaines à s'être rassemblés autour du couple. L'ex-candidate à la présidence américaine a adressé quelques mots à notre journaliste. « We are having a wonderful time, it's so beautiful! » Madame Clinton semblait ravie de son séjour en Estrie.

Bill Clinton a raconté à l'équipe de ICI Estrie qu'ils avaient pris une marche dans les boisés près du Manoir Hovey en avant-midi. Par la suite, le couple a fait une balade sur le lac Massawippi. L'ex-président Clinton a dit espérer recevoir la visite de l'ancien Premier ministre du Canada et bon ami Jean Chrétien. « Je l'ai invité à venir me rendre visite mais je n'ai pas eu de réponse encore » a-t-il expliqué en anglais.

Rappelons que le couple est en vacances au réputé Manoir Hovey à la suite d'une invitation lancée par l'auteure canadienne Louise Penny qui est une amie du couple.

Le couple est remonté à bord de la camionnette. Ils étaient escortés par un convoi de sécurité.