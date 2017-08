Les Clinton invités dans les Cantons-de-l'Est par Louise Penny

Il n'y a pas que le Manoir Hovey où s'arrêtera la famille Clinton durant sa visite dans les Cantons-de-l'Est : Hillary, Bill, leur fille Chelsea et leurs deux petits-enfants seront les invités de Louise Penny durant leur séjour. C'est ce qu'a elle-même confirmé l'auteure canadienne, établie dans la région.

« Comme vous en avez sans doute entendu parler, le président et la secrétaire d'État Clinton, en compagnie de leur famille et d'amis chers, visiteront les Cantons-de-l'Est à la mi-août à mon invitation pour un court séjour. Ils exploreront les environs, profiteront des attractions touristiques, et surtout, ils seront là pour se reposer », a-t-elle écrit dans un bref communiqué.

« Nous comprenons votre intérêt pour leur visite, mais bien sûr, j'espère que vous pourrez respecter leur intimité », conclut-elle.

Selon ce que Radio-Canada a appris, la famille Clinton arrivera dimanche au Manoir Hovey et comptent rester jusqu'au 19 août afin de souligner le 71e anniversaire de l'ancien président des États-Unis.