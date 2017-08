Les Clinton ont choisi les Cantons-de-l'Est à l'invitation de Louise Penny

Il n'y a pas que le Manoir Hovey où s'arrêtera la famille Clinton durant sa visite dans les Cantons-de-l'Est : Hillary, Bill, leur fille Chelsea et leurs deux petits-enfants seront les invités de Louise Penny durant leur séjour. C'est ce qu'a elle-même confirmé l'auteure canadienne, établie dans la région.

« Comme vous l'avez sans doute entendu, le président et la secrétaire d'État Clinton, en compagnie de leur famille et d'amis chers, visiteront les Cantons-de-l'Est à la mi-août en tant que mes invités, pendant un court séjour. Ils exploreront les environs, profiteront des vues, et surtout, ils seront là pour se reposer. Nous comprenons votre intérêt pour leur visite, mais bien sûr, j'espère que vous pourrez respecter leur intimité », a-t-elle écrit dans un bref communiqué.

Selon ce que Radio-Canada a appris, la famille Clinton arrivera dimanche au Manoir Hovey et comptent rester jusqu'au 19 août afin de souligner le 71e anniversaire de l'ancien président des États-Unis.