Les drones finalement permis dans les parcs à Sherbrooke

Au début du mois de septembre, la Ville de Sherbrooke avait annoncé son intention de revoir son règlement sur l'utilisation de drones dans ses parcs. Les nouvelles règles concernant leur utilisation ont été annoncées lundi soir au conseil municipal.

Le décollage et l'atterrissage de drones à des fins professionnelles seront dorénavant permis dans les parcs municipaux entre 6 h et 8 h. En période hivernale, du 1er novembre au 31 mars, le lieu pourra être utilisé jusqu'à 9 h. Un permis de la Ville de Sherbrooke sera toutefois nécessaire et les utilisateurs de drones devront se conformer aux exigences de Transports Canada.

Nous en sommes arrivés à un compromis acceptable. Marc Denault, président du comité de sécurité publique

Les propriétaires d'entreprises souhaitaient pouvoir utiliser les parcs pour des tournages commerciaux du haut des airs. « Nous limitons le décollage et l'atterrissage aux premières heures du jour, alors que les parcs sont très peu fréquentés », explique M. Denault.

En juin dernier, les élus avaient interdit complètement l'utilisation de drones à des fins professionnelles dans les parcs parce que l'utilisation de ce type d'appareil nécessite un périmètre de sécurité qui monopolise une partie de l'espace public.