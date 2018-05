Les liens entre soeurs autochtones en vedette au Musée des beaux-arts de Sherbrooke

Une exposition mettant en vedette des oeuvres d'art contemporain autochtone prendra officiellement l'affiche au Musée des beaux-arts de Sherbrooke ce samedi.

Níchiwamiskwém | Nimidet | Ma soeur | My sister regroupe les oeuvres de quatre femmes autochtones et se penche sur les relations entre soeurs.

« On a une série de portraits de femmes autochtones de l'époque contemporaine, mais pris avec une technique ancienne d'impression argentique, en noir et blanc. Il y a aussi une installation avec un grand tambour et le coeur d'une femme qu'on entend taper en fond sonore qui représente la culture et la tradition autochtone. Il y a une série d'oeuvres de portrait de femmes transformées en super héros. On reprend les codes des héroïnes de bd de type Marvel, tous ces clichés, toutes les couleurs et extravagances, mais on l'adapte aux femmes autochtones pour en faire des héroïnes du quotidien », énumère la responsable du Musée des beaux-arts de Sherbrooke, Claudine Robert.

Cette exposition s'inscrit dans la quatrième édition de la Biennale d'art contemporain autochtone qui a lieu également à La Galerie d’art Stewart Hall de Pointe-Claire, chez Art Mûr et à La Guilde de Montréal.

L'exposition est présentée jusqu'au 9 septembre prochain.