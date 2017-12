Les loyers de Sherbrooke parmi les plus bas au Canada

Selon une enquête publiée par la Société canadienne d'hypothèque et de logement (SCHL), Sherbrooke est l'une des villes au Canada où il en coûte le moins cher se loger. Le coût moyen d'un loyer est de 631 $. Sherbrooke arrive derrière Trois-Rivières (594 $) et Saguenay (605 $).

Quant au taux d'inoccupation des logements, il se situe à 5,3 %, un peu plus haut que la moyenne provinciale qui est de 3,4 %. Ce nombre de logements inoccupés inquiète grandement le Regroupement des propriétaires d'habitations locatives (RPHL).

« On est étonné de voir qu'il y aurait eu une baisse du taux d'inoccupation alors que les prévisions parlaient d'une augmentation. On ne sent pas une diminution sur le terrain. Les propriétaires ont de la difficulté à louer leur logement. Il faut savoir que 5,3 % de taux d'inoccupation, ça reste très élevé », nuance la directrice adjointe au RPHL, Annie Lapointe.

Pour le Regroupement, l'un des problèmes à ce haut taux d'inoccupation s'explique, entre autres, par l'attrait des locataires pour les condos neufs mis en location ainsi que par la construction de logements sociaux. « Il doit y avoir des études de faites avant de construire de nouveaux logements sociaux alors qu'il y a beaucoup de logements de libres qui pourraient accueillir les familles », dit-elle.

Selon cette dernière, de nombreux propriétaires ont été dans l'obligation de réduire le coût du loyer pour trouver des locataires. « Ce n'est pas si simple d'augmenter le coût des loyers avec les règles du taux de fixation des loyers de la Régie du logement. C'est très difficile à rattraper. »

Comme les locataires recherchent surtout des logements neufs ou rénovés. « Quand on souhaite faire des travaux de rénovation pour les remettre au goût du jour, l'amortissement est très long. Si on suit le règlement de la Régie, ça peut prendre 40 ans rentrer dans notre argent. C'est très difficile et ça n'amène pas les propriétaires à investir dans leurs logements », croit Mme Lapointe.