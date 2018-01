Les meilleurs patineurs canadiens à l'oeuvre à Sherbrooke

Les meilleurs patineurs de vitesse canadiens étaient à l'oeuvre toute la fin de semaine à l'aréna Eugène-Lalonde de Sherbrooke lors des sélections canadiennes sur courte piste.

32 femmes et 32 hommes, les meilleurs au pays, se sont affrontés tout au long de la fin de semaine pour se tailler une place dans l’équipe nationale.

« C'est sûr que les jeunes patineurs qui sont présents sur la glace, ce sont les prochaines têtes d'affiche de notre sport », affirme la porte-parole des sélections canadiennes seniors, Marie-Claude Farrell.

Les 12 meilleurs patineurs au cumulatif obtiendront leur place au sein de l'équipe nationale. Le classement est basé sur les résultats obtenus à Sherbrooke et lors des prochaines sélections qui se tiendront en mars prochain à Calgary.

Des Sherbrookois à surveiller

Les Sherbrookois Jordan Pierre-Gilles, Alex Lepage Farrell, Guillaume Dion et Nicolas Perreault s'étaient mérité une place pour cette compétition.

« C'est sûr que tout le monde est un peu fébrile, explique Jordan Pierre-Gilles. On vise à faire l'équipe à la fin de l'année et les olympiques c'est l'objectif ultime. »

Nicolas Perreault participait pour la première fois à une épreuve de cette importance. Le plus jeune patineur de la compétition est fier de sa performance. « Pour une première fois (je) suis en compétition avec du monde vraiment plus fort et c'est l'expérience qui augmente. Je ne m'attendais pas à un bon classement comme ça, je suis fier de moi », ajoute-t-il.

En attendant la sélection officielle, tous les regards seront fixés sur Kim Boutin et Alex Boisvert-Lacroix qui défendront les couleurs canadiennes lors des Jeux olympiques qui auront lieu en février prochain.