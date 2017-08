Les murales de Sherbrooke prennent vie

On les qualifie de « trompe-l'œil », mais les murales de Sherbrooke sont dorénavant bien plus que ça : les personnages qui les colorent prennent désormais vie dans votre tablette ou votre téléphone intelligent grâce à Muralis, une nouvelle application. Sur l'écran, on les entend dorénavant discuter, comme s'ils étaient à l'abri des oreilles indiscrètes.

« Ce qu'on voulait, c'était une espèce de quête à travers la ville », explique le créateur de Muralis, Guillaume Langlois, de la firme montréalaise Space & Dream.

Cette quête prend également des allures de jeu.

Le jeu, c'est quoi? Il y a une clé à trouver par tableau, et les indices pour trouver les clés dans chaque tableau sont dans la murale. Quand on a trouvé toutes les clés, que se passe-t-il? Je vous laisse la surprise. Guillaume Langlois

Il a fallu une soixantaine de comédiens pour arriver à interpréter tous les personnages des 11 murales.

« Dans certains cas, les tableaux sont plus narratifs, on est plus dans une expérience où les personnages nous parlent. Dans d'autres cas, les tableaux sont interactifs, ils nécessitent une interaction de la part de l'usager pour déclencher la vie qui est dans les murales. »

Pas besoin d'Internet pour profiter du circuit interactif. Il suffit de télécharger l'application à l'avance sur son appareil.

Destination Sherbrooke a investi 500 000 $ pour développer cette murale.