Les tenanciers d'un kiosque en soutien aux Hells Angels sommés de quitter l'Expo de Saint-Hyacinthe

Un kiosque de sympathisants des Hells Angels installé à l'Exposition agricole et agroalimentaire de Saint-Hyacinthe a été démantelé mercredi matin à la demande des organisateurs de l'événement. Des vêtements et accessoires à l'effigie de « Support 81 » y étaient vendus, ces deux chiffres étant une référence à la huitième et la première lettre de l'alphabet, le H et le A.

« Le comité de l'Expo agricole de Saint-Hyacinthe nous oblige à quitter les lieux dû aux nombreux articles sur notre présence à cet événement », a-t-on pu lire sur la page Facebook de Support 81 Montréal, en fin d'avant-midi. « Nous tenons à remercier tous les supporteurs d'être venus nous voir et sommes désolés de la situation. [...] Nous serons également présents au ThunderBike le 18 et 19 août! »

L'organisation derrière l'Expo agricole a tenu de son côté à se faire rassurante. Elle assure avoir « pris les mesures nécessaires pour répondre aux craintes du public. De ce fait, l'Expo se dissocie de quelconques associations avec des groupes criminalisés et/ou prônant la violence ».

L'exposant concerné a été invité à quitter les lieux, ce qui est déjà fait. Communiqué de l'Expo agricole de Saint-Hyacinthe

L'Expo agricole se déroule jusqu'au 5 août.