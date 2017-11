Mairie de Sherbrooke : des plans différents pour favoriser la participation citoyenne

Refonte du comité exécutif, implantation de comités de quartier, création d'une plateforme web citoyenne ou d'un bureau de consultation publique, les candidats à la mairie de Sherbrooke ont chacun un plan distinct pour augmenter l'intérêt des Sherbrookois envers les enjeux de leur ville. Rappelons que le taux de participation aux dernières élections municipales était de 42 % à Sherbrooke alors qu'il se situait à 47 % à l'échelle provinciale.

Le 5 novembre, les Sherbrookois auront à élire un nouveau conseil municipal. Nous leurs proposons donc une occasion privilégiée d'y voir plus clair avec les cinq candidats aspirants à la mairie de Sherbrooke sur la question de la gouvernance et de la transparence.

Pour ce thème, les candidats ont dû répondre à la question suivante :

Comment allez-vous faire pour que les citoyens se sentent plus engagés, plus écoutés par leur administration et que les décisions soient prises dans le meilleur intéret des Sherbrookois?