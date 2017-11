Mairie de Sherbrooke : les citoyens s'inquiètent de l'étalement urbain

Well inc., la réforme de la gouvernance et l'avenir des taxes municipales ne sont pas les seuls enjeux qui préoccupent les Sherbrookois. Des dizaines de questions ont été acheminées à Radio-Canada Estrie en prévision du débat des candidats à la mairie.

Le 5 novembre, les Sherbrookois auront à élire un nouveau conseil municipal. Nous leurs proposons donc une occasion privilégiée d'y voir plus clair avec les cinq candidats aspirants à la mairie de Sherbrooke sur différents sujets soulevés par le public.

Pour ce bloc, les candidats ont dû répondre à quatre questions touchant notamment la circulation dans les quartiers résidentiels, le soutien aux clubs sportifs et le nombre d'heures qu'ils accorderont par semaine à leur rôle de maire s'ils sont élus.

Bon nombre des interrogations reçues à Radio-Canada Estrie portait cependant sur l'étalement urbain :