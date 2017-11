Mairie de Sherbrooke : Well inc. au coeur des échanges des candidats

Le projet Well inc. a de nouveau été le catalyseur des échanges entre les cinq candidats à la mairie de Sherbrooke lors du débat tenu par Radio-Canada Estrie.

La candidate du parti Sherbrooke Citoyen, Hélène Pigot, les indépendants Steve Lussier, Patrick Tétreault et Denis Pellerin, ainsi que le maire sortant et chef du Renouveau Sherbrookois, Bernard Sévigny, étaient invités lors du TJ Extra à préciser leur pensée autour de deux thèmes précis, soit les taxes municipales et le développement économique.

Que ce soit pendant le bloc attitré au sort des taxes municipales ou pendant celui portant sur le développement économique, les candidats ont rapidement tourné leur attention vers le projet de revitalisation du centre-ville estimé à plus de 50 M$.

Dès le départ, le candidat Denis Pellerin s'est attaqué au manque de transparence de l'administration Sévigny en pointant l'absence d'un procès-verbal sur la consultation tenue pour le projet Well inc.

Il y a de l'information qui nous est cachée depuis toujours à l'hôtel de ville, a déploré M. Pellerin. On n'a pas de plan d'affaires, on ne sait pas combien ça va coûter, donc c'est des projets qu'on doit reporter et étudier.

Le maire sortant s'est défendu en mentionnant les efforts déployés lors de son dernier mandat pour restreindre les dépenses municipales et a rappelé que Sherbrooke figurait parmi les villes les mieux gérées selon une étude récente des HEC de Montréal.

« On fait nos devoirs. On a compressé au cours des deux dernières années 11 millions de dollars. Quatre-vingt postes permanents ont été abolis et si on passe à 14 élus pendant cette campagne, c'est parce qu'on a contracté le budget. On fait des efforts, mais en même temps, il y a des pressions externes qui concernent l'ensemble des municipalités du Québec quand on parle des déficits des caisses de retraite », a mentionné Bernard Sévigny.

Un explication qui n'a pas calmé les ardeurs de ses adversaires.

« On se permet de hausser les taxes jusqu'à 12 % en quatre ans. Avec Well inc., vous vous êtes permis d'acheter des terrains directement et de faire un consortium. Comment vous pouvez dire ça? », a quant à lui questionné Steve Lussier.

Si la candidate à la mairie du parti Sherbrooke Citoyen, Hélène Pigot, se dit pour le projet Well inc., elle l'a néanmoins accusé « d'être mal ficelé ».

« C'est un projet qui n'est pas global. J'ai fait de la consultation citoyenne lorsqu'il y en a eu de proposée et je ne la vois pas arriver dans le projet qui est là. J'ai l'impression qu'on met le bras dans le tordeur au fur et à mesure », a-t-elle déclaré.

Le candidat indépendant Patrick Tétreault a souligné « qu'un gros projet comme ça [Well inc.], c'est important », mais qu'il se concentrait sur d'autres aspects « comme le développement d'une monnaie locale qui serait appuyée par la Ville en l'intégrant graduellement à la fiscalité municipale. »