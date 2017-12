Matin enneigé : quelques sorties de route en Estrie

La neige qui tombe sur l'Estrie depuis le début de la nuit est à l'origine de quelques sortie de route sur l'autoroute 10 et à Sherbrooke sans toutefois faire de blessés.

La Sûreté du Québec signale que c'est dans le secteur de Magog où c'est le plus glissant. Des patrouilleurs de la SQ ont décrété l'opération dégivreur au cours de la nuit et ralentissent la vitesse des véhicules.

« Il y a de la neige sur l'autoroute 10 et 55, sur les route 108, 143 et 112. Les secteurs plus problématiques sont vers l'Est, les routes 112 et 108 où la visibilité réduite. Il y a aussi le secteur entre Magog et Eastman. Sinon, l y a aussi un peu de glace aux environs de Magog et Sherbrooke. Il faudra être prudent dans ce secteur », indique la porte-parole de Transports Québec, Manuela Gingras. Les policiers recommandent la prudence et de lever le pied ce matin.

De la neige est attendue toute la journée sur le territoire de l'Estrie. Au total, il devrait tomber 4 cm au cours des prochaines heures.