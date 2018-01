Maxence Parrot toujours le roi du grand saut aux X Games

Le planchiste québécois Maxence Parrot a remporté la médaille d'or pour la troisième fois d'affilée à l'épreuve du grand saut (big air) des X Games, vendredi soir, à Aspen au Colorado.

L'athlète de 23 ans s'est imposé en finale devant le Norvégien Markus Kleveland et le Japonais Yuki Kadono.

« Ce soir, ça n'a pas été facile. Les autres riders ont bien fait, [dont Kleveland], qui a aterri un quadruple cork, le plus gros score de la soirée », a commenté Parrot.

« J’ai pris une stratégie différente, j’ai opté pour des descentes plus stratégiques et ça a permis de me rapporter la médaille d’or. »

Il s'agissait de sa quatrième pièce d'or au grand saut, un record qui fait la fierté du principal intéressé.

En 2014, il avait aussi récolté l'or au slopestyle.

Il a maintenant 7 podiums au rendez-vous annuel d'Aspen.

Mark McMorris, de Regina en Saskatchewan, a terminé au pied du podium.

Dernier Canadien en lice, Tyler Nicholson de North Bay en Ontario a décroché la sixième place.